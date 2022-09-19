Son dakika haberleri | Dünya liderlerinin katılımıyla Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi cenaze töreni yapıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi cenaze töreni, dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin katılımıyla tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapıldı.

Başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde TSİ 13.00'te başlayan cenaze törenine, Kraliçe'nin çocukları İngiltere Kralı 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward'ın yanı sıra Kraliçe Camilla, Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle ile kraliyet ailesinin diğer üyeleri katıldı.

Yaklaşık 2000 bin davetlinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde, ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska başta olmak üzere 500'e yakın dünya lideri ve üst düzey isim yer aldı.

Eski İngiltere başbakanlarının da bulunduğu, ilahilerin okunduğu ve konuşmaların yapıldığı cenaze törenine, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, törendeki kısa konuşmasında, İncil'den alıntı yaptı. Canterbury Başpiskoposu da konuşmasında, "dünyada çok az liderin, Kraliçe'ye duyulduğunu gördükleri sevgiyle karşılandığını" ifade etti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in merhum eşi Prens Philip ile evlendiği yer de olan Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törenin ardından ülke çapında 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kraliçe'nin naaşı St. George Şapeli'ne defnedilecek

Törenin ardından Kraliçe Elizabeth'in üzerinde tacının yanı sıra çiçeklerin bulunduğu tabutu, Hyde Park'ın girişindeki Wellington Arch'a ve oradan da defnedileceği Windsor'a götürülecek.

Buradaki geçit törenin ardından ise Windsor Kalesi'ne getirilecek olan Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı, kaledeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve özel aile töreniyle defin işlemi burada gerçekleşecek.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.