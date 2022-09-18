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Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenini izlemek isteyenler Londra'da kamp kurdu

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in başkent Londra'da yarın düzenlenecek cenaze töreni öncesi, bazı vatandaşlar, The Mall Caddesi ve cenaze aracının geçeceği güzergaha çadır kurarak, töreni izlemek için beklemeye başladı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in başkent Londra'da yarın düzenlenecek cenaze töreni öncesi, bazı vatandaşlar, The Mall Caddesi ve cenaze aracının geçeceği güzergaha çadır kurarak, töreni izlemek için beklemeye başladı.

Kaynak: AA / Bilal Acar - Güncel

England Londra Güncel Haberler

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