Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenini izlemek isteyenler Londra'da kamp kurdu
Güncel Haberler
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in başkent Londra'da yarın düzenlenecek cenaze töreni öncesi, bazı vatandaşlar, The Mall Caddesi ve cenaze aracının geçeceği güzergaha çadır kurarak, töreni izlemek için beklemeye başladı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in başkent Londra'da yarın düzenlenecek cenaze töreni öncesi, bazı vatandaşlar, The Mall Caddesi ve cenaze aracının geçeceği güzergaha çadır kurarak, töreni izlemek için beklemeye başladı.
Kaynak: AA / Bilal Acar - Güncel