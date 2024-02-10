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Kral Şakir: Devler Uyandı Filminin Galası Vadistanbul'da Gerçekleştirildi

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Kral Şakir serisinin son filmi olan 'Kral Şakir: Devler Uyandı'nın galası Vadistanbul'da yapıldı. Galaya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve birçok ünlü isim katıldı. Filmin yapımcısı Varol Yaşaroğlu, film hakkında açıklamalarda bulunarak sinemalara dönmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Kral Şakir serisinin son filmi "Kral Şakir: Devler Uyandı"nın galası Vadistanbul'da gerçekleştirildi.

Galaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun yanı sıra sanat, eğlence ve sinema dünyasının sevilen isimleri Görkem Sevindik, Sinem Öztürk, Alper Kul, Uzman Dr. Seda Ülgen, Banu Ilıcalı, Ece Ilıcalı, Esat Yontuç, Gizem Hatipoğlu, Akasya Aslıtürkmen, Polat Yağcı, Jess Molho ve Güzide Mertcan çocuklarıyla katıldı.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Grafi2000'nin Kurucu Ortağı Varol Yaşaroğlu, tekrar sinemalara dönmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "16 Şubat'ta sadece sinemalara girecek. Bunu özellikle vurguluyoruz. Çünkü pandemi döneminde biz sinemalara girememiştik. Bu aslında sinemalara adına yaraşır şekilde dev gibi bir girişimiz oluyor." dedi.

Yaşaroğlu, filmin hazırlıklarının 1,5 senedir sürdüğünü kaydederek, "Çok güzel bir film hazırladık. Bu film için gece gündüz çalışıyoruz. Çok güzel, gerçekten kaliteli bir film geliyor. Filmde elektronik eşyalar, yapay zekalar yardımıyla canlandırılıyor. Bu yapay zeka yanlış ellere geçerse aslında bunun dünyaya nasıl zarar verebileceğine dair güçlü bir mesajımız var. Bu mesajları da kültür miraslarımızı kullanarak veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Filmin şarkılarının da beğenileceğini düşündüğünü söyleyen Yaşaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklerinin önemini vurgulayarak, Türkiye'nin çizgi film alanında bir dünya markası çıkarabileceğini anlattı.

Film, 16 Şubat'ta sinema salonlarında gösterime girecek.

Nemrut Dağı'nın kültürel zenginliklerini çocukların gözünden beyaz perdeye aktaran filmin konusu kısaca şu şekilde:

"Ünlü bir teknoloji firması elektronik cihazların mobil hale getirilerek, yapay zeka ile hareket edebilecekleri sistem geliştirir. Şakir ve ailesi bu firmanın yaptığı ürünlere hayranlık duyar. Şirketin sahibi Harun adındaki yatırımcı, geçmişte Şakir'in babaannesi olan Arkeolog Seniha'nın önderliğinde keşif gezileri düzenliyor ve tarih öncesine ait bir taşı ortaya çıkarıyor. Bu taşın içine hapsolmuş kötü savaşçı, yüzyıllardır kilitli kaldığı taştan dışarı çıkıyor ve Harun'un karakterine bürünüyor. Şakir ve ailesi, Nemrut Dağı'nda heykel başlarının gizemi ile kaybolan babaanne Seniha'yı bulmaya çalışacak, hem de dünyayı kötü niyetli savaşçılardan koruyacak."

Kaynak: AA / Güncel

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