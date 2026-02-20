İngiltere Kralı Iıı. Charles'ın Kardeşi Andrew, Kamu Görevini Kötüye Kullanma Şüphesiyle Tutuklandı

LONDRA, 20 Şubat (Xinhua) -- İngiltere'nin Windsor kentindeki Windsor Kalesi'nde Paskalya Ayini'ne katılırken görülen İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi Andrew, 20 Nisan 2025.

İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi Andrew, kamu görevinde suistimal şüphesiyle tutuklandı.

Kral Charles, perşembe günü yaptığı açıklamada, eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten-Windsor'ın tutuklanma haberini "derin bir endişeyle" karşıladığını belirtti.

Konunun yetkili makamlar tarafından uygun şekilde soruşturulduğunu ifade eden Charles ilgili kurumlara tam destek ve işbirliği sağlandığını kaydederek yasanın gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu gelişme, Andrew'un Jeffrey Epstein ile geçmişteki ilişkisine yönelik yeniden alevlenen tartışmaların ortasında geldi. (Fotoğraf: Xinhua)

