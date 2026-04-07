Suudi Arabistan ile Bahreyn arasındaki Kral Fahd Köprüsü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı

Suudi Arabistan ile Bahreyn'i birbirine bağlayan Kral Fahd Köprüsü'nde, son saatlerde yayınlanan uyarılar nedeniyle araç geçişi tedbir amaçlı olarak kapatıldı. Daha önce kısa süreli askıya alınan geçişin yeniden başladığı bildirilmişti.

Kral Fahd Köprüsü Kurumu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Şarkıye bölgesi Ulusal Erken Uyarı Platformu'nun son saatlerde yayınladığı uyarılar nedeniyle köprünün araç trafiğine tedbir amaçlı olarak kapatıldığı duyuruldu.

İki ülkeyi birbirine bağlayan, uzunluğu 25 kilometre, genişliği 23 metre olan Kral Fahd Köprüsü, 1986'da hizmete açıldı. Köprü, Suudi Arabistan'ın Şarkıye bölgesindeki El-Hobar şehrinin güneyinden başlayıp Bahreyn'deki El-Cisra köyünde sona eriyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
