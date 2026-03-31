Trump, İngiltere Kralı 3. Charles'ın 27-30 Nisan'da ABD'yi ziyaret edeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla'nın 27-30 Nisan tarihlerinde ABD'ye yapacakları devlet ziyareti hakkında bilgi verdi. Trump, ziyareti 'tarihi bir devlet ziyareti' olarak nitelendirdi.

Trump, 27-30 Nisan tarihlerinde Kral 3. Charles ile Kraliçe Camilla'yı ağırlayacağını kaydederek, 28 Nisan akşamı Beyaz Saray'da akşam yemeğinde kendilerini konuk edeceğini belirtti.

ABD Başkanı, "Bu önemli olay, büyük ülkemizin 250. yıl dönümünü kutladığımız bu yıl daha da özel olacak. Büyük saygı duyduğum Kral ile vakit geçirmeyi dört gözle bekliyorum. Bu ziyaret harika olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
İran savaşta 2. aşamaya geçiyor: ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak

İran savaşta yeni aşamaya geçiyor: Yarından itibaren hepsini vuracağız
Sinop'ta 10 bin böceğe 'kamu' görevi

Binlerce böceğe 'kamu' görevi! O ilimizde mesaiye başlayacaklar
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
Böyle takı töreni görülmedi! Dansı davetlileri mest etti

Herkes bu kızı konuşuyor! Böyle takı töreni görülmedi
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal
Sinop'ta 10 bin böceğe 'kamu' görevi

Binlerce böceğe 'kamu' görevi! O ilimizde mesaiye başlayacaklar
AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan'dan Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmayla ilgili açıklama

AK Parti'den Etimesgut Belediyesi’ne soruşturmayla ilgili açıklama
Polonya da Trump'ın isteklerine sırt çevirdi, Patriotlar yerinde kalıyor

Bir Avrupa ülkesi daha sırt çevirdi: Patriotlar yerinde kalıyor