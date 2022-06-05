Krakow'daki Vistül Nehri'nde Dragon Show düzenlendi - Haberler

Krakow'daki Vistül Nehri'nde Dragon Show düzenlendi Gösteriyi izlemeye gelen kalabalık Dragon Show'dan detaylar Müzik ve ışık gösterileri KARAKOW - Polonya'nın Krakow kentinde Groteska Tiyatrosu tarafından her yıl düzenlenen helyumla dolu devasa ejderha figürlerinin yer aldığı Dragon Show'u izlemek isteyen çok sayıda kişi Vistül nehri... Gösteriyi izlemeye gelen kalabalık Dragon Show'dan detaylar Müzik ve ışık gösterileri KARAKOW - Polonya'nın Krakow kentinde Groteska Tiyatrosu tarafından her yıl düzenlenen helyumla dolu devasa ejderha figürlerinin yer aldığı Dragon Show'u izlemek isteyen çok sayıda kişi Vistül nehri etrafında toplandı. 20 yıldan fazla bir süredir düzenlenen etkinlikte müzik ve ışık gösterileri de yer aldı. AA / Omar Marques - Güncel Polonya Güncel Haberler

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