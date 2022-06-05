Krakow'daki Vistül Nehri'nde Dragon Show düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Krakow'daki Vistül Nehri'nde Dragon Show düzenlendi

AA - Omar Marques - Güncel
 - Güncelleme:

Gösteriyi izlemeye gelen kalabalık Dragon Show'dan detaylar Müzik ve ışık gösterileri KARAKOW - Polonya'nın Krakow kentinde Groteska Tiyatrosu tarafından her yıl düzenlenen helyumla dolu devasa ejderha figürlerinin yer aldığı Dragon Show'u izlemek isteyen çok sayıda kişi Vistül nehri...

Gösteriyi izlemeye gelen kalabalık

Dragon Show'dan detaylar

Müzik ve ışık gösterileri KARAKOW - Polonya'nın Krakow kentinde Groteska Tiyatrosu tarafından her yıl düzenlenen helyumla dolu devasa ejderha figürlerinin yer aldığı Dragon Show'u izlemek isteyen çok sayıda kişi Vistül nehri etrafında toplandı. 20 yıldan fazla bir süredir düzenlenen etkinlikte müzik ve ışık gösterileri de yer aldı.

AA / Omar Marques - Güncel

Polonya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title