KPSS İçin EGO'dan Ek Ulaşım Seferleri

EGO Genel Müdürlüğü, 2025-KPSS'ye katılacakların ulaşımında sorun yaşamamaları için ek sefer düzenleyebileceğini duyurdu. Sınav gününde, engelli erişimine uygun otobüslerle hizmet verilecek.

EGO Genel Müdürlüğü, pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2025-KPSS) katılacakların ulaşımda sorun yaşamaması için ihtiyaç halinde ek sefer düzenlenebileceğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EGO, 7 Eylül Pazar günü uygulanacak 2025- Kpss A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu kapsamında hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda, sınava katılacakların sınav merkezlerine ulaşımlarında herhangi bir sorun yaşamamaları adına, hafta sonu çalışma programı çerçevesinde sınav merkezlerine yakın güzergahlardan geçen hatlarda, engelli erişimine uygun, alçak tabanlı ve körüklü otobüslerle hizmet verilecek.

Toplu taşıma hizmetlerinde, saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince yolcu yoğunluğu anlık takip edilecek, ihtiyaç halinde ek otobüs ve tren seferleri devreye alınacak.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
