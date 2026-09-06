2026-KPSS Lisans Sınavı Başladı: Adaylar Büyük Heyecan Yaşıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı.

Adaylar, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren 2026- Kpss lisans oturumlarının ilkine girmek üzere okullara geldi. Burada son tekrarlarını yapan adaylar, aileleriyle ve arkadaşlarıyla vedalaşarak salonlara geçti.

Saat 10.15'te başlayan sınav için 10.00 itibarıyla okulların kapıları kapandı. Yakınlarının heyecanlarına ortak olan aileler, dualar edip onlara destek oldu.

Adaylardan Özcan Can Polat, sınav öncesi heyecanlı olduğunu belirterek, yaklaşık bir yıldır sınava hazırlandığını söyledi.

Polat, "Yeni mezun oldum, Yalova Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Umarım sınavım iyi geçer ve istediğim sonucu elde edeceğimi düşünüyorum. 80 puan hedefliyorum. Süreç zordu, uykusuz günler geçirdim." dedi.

Murat Ersoy, makine mühendisi mezunu olduğunu, özel sektörde çalıştığını ve yaklaşık bir yıldır sınava hazırlandığını söyledi.

Ersoy, "1,5 yaşında oğlum var, onunla uğraşırken çok dikkatimi veremedim ama işten sonra çalışmaya çalıştım. Süreç zorlamadı, planlı çalıştım. Elimden geleni yaptım. İnşallah güzel bir puan alıp güzel bir kuruma atanmak istiyorum." diye konuştu.

Şişli'deki Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu'nda Kpss'ye girecek Büşra Tarhan, "Bu yıl çok fazla alım olacağını duyduğum için son 4 ayda gece gündüz çalıştım. İki çocuk ile gece-gündüz çalıştım. Sağ olsun eşim de diğer işlerde bana çok yardımcı oldu. Çok heyecanlıyım. 2015 mezunuyum, evlendim, çocuğum oldu, tarih öğretmeniyim. Birkaç yerde çalıştım, şimdi böyle bir fırsat olunca bunu değerlendirmemek saçma olurdu. 85 yapabileceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Adaylar sınava alınmayacağı duyurulan eşyalarını ailelerine ve emanet noktalarına bıraktı. Giriş saatinin sona ermesinin ardından kapılar kapatıldı.

Beylikdüzü Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi'nde bazı adaylar son anda koşarak girdi, kapı kapanış saatine yetişemeyen bazı adaylar ise sınava alınmadı.

Bazı veliler ve aday yakınları okul çevresinde taburelerde otururken bazıları da araçlarında heyecanla yakınlarını beklemeye başladı.

Diğer oturumlar

Kpss Alan Bilgisi Sınavları ise 12-13 Eylül'de üç oturum şeklinde yapılacak. 12 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak birinci oturum, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında yapılacak.

İkinci oturum 12 Eylül'de saat 14.45'te başlayacak ve Hukuk, İktisat ile Maliye alanlarında yapılacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılacak üçüncü oturum ise 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

Kpss Ön Lisans 4 Ekim'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım'da yapılacak.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar iki yıl geçerli olacak.

Kaynak: AA