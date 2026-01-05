Haberler

Batman'ın iki ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde etkili olan yoğun don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kozluk ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde etkili olan yoğun don ve buzlanma nedeniyle salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
