Batman'ın iki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Kaymakamlıkların yaptığı açıklamada, kar yağışının bu geceden itibaren etkili olacağı belirtildi.
Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde bu gece beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.???????
Kozluk ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde bu geceden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği, bu nedenle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel