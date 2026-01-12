Batman'ın iki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Haberler

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Kaymakamlıkların yaptığı açıklamada, kar yağışının bu geceden itibaren etkili olacağı belirtildi.

Kozluk ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde bu geceden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği, bu nedenle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
