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Kozluk'ta Sağlık Çalışanlarına Kanser ve Otizm Eğitimi

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Batman'ın Kozluk ilçesinde sağlık çalışanlarına 'Kanser ve Beslenme' ile 'Otizm Spektrum Bozukluğu' konularında eğitim verildi. Diyetisyen Fidan Seyrek ve çocuk gelişimcisi Yüsra Değirmenci bilgilendirme yaptı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde sağlık çalışanlarına "Kanser ve Beslenme" ile "Otizm Spektrum Bozukluğu" eğitimi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimlerde, diyetisyen Fidan Seyrek tarafından katılımcılara "Kanser ve Beslenme" eğitimi kapsamında, kanser riskini etkileyebilen beslenme alışkanlıkları, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi, işlenmiş gıda tüketiminin sınırlandırılması, yeterli posa alımı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konularında bilgi verildi.

Çocuk gelişimcisi Yüsra Değirmenci de katılımcılarla "Otizm Spektrum Bozukluğu" başlığında otizmin erken belirtileri, çocukların gelişim sürecinde dikkat edilmesi gereken işaretler, erken tanı ve müdahalenin önemi ile ailelerin doğru şekilde yönlendirilmesi konularında bilgi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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