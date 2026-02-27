Haberler

Kozluk'ta öğretmenlerle toplantı yapıldı

Kozluk'ta öğretmenlerle toplantı yapıldı
Güncelleme:
Batman'ın Kozluk ilçesinde, 'Branş Öğretmenleri Buluşuyor, Akademik Başarıyı Artırma ve İzleme' projesi kapsamında öğretmenlerle toplantı yapıldı. Toplantıda öğretmenlerin sorunları, etkili öğretim stratejileri ve yeni müfredat yaklaşımları ele alındı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde öğretmenlerle toplantı gerçekleştirildi.

Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kozluk Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda "Branş Öğretmenleri Buluşuyor, Akademik Başarıyı Artırma ve İzleme" Projesi kapsamında İngilizce öğretmenleriyle toplantı düzenlendi.

Toplantıda, öğretmenlerin karşılaştığı güncel sorunlar, etkili öğretim stratejileri ve yeni nesil müfredat yaklaşımları ele alındı.

Öğretmenlerin, sınıf içi uygulamalarını paylaşarak mesleki deneyim alışverişinde bulunduğu toplantıda, Kozluk Milli Eğitim Müdürü Mahmut Işık, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Işık, eğitimde iş birliği kültürünün önemli olduğunu ve akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Metin Özmen
