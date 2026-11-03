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Kozluk'ta Mobil Sosyal Hizmet Aracı ile Bakanlık hizmetleri anlatıldı

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Kozluk'ta Mobil Sosyal Hizmet Aracı ile Bakanlık hizmetleri anlatıldı
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Kozluk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmetlerini Mobil Sosyal Hizmet Aracı ile Bekirhan beldesi ve ilçe merkezindeki Millet Bahçesi'nde vatandaşlara anlattı. Personel, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu hizmetler hakkında vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Kozluk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın sunduğu hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Müdürlük koordinasyonunda Mobil Sosyal Hizmet Aracı ile yürütülen bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Müdürlük personeli, Mobil Sosyal Hizmet Aracı'yla Bekirhan beldesi ve ilçe merkezindeki Millet Bahçesi'nde bilgilendirme faaliyeti yaptı, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA
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