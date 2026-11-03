Kozluk'ta Mobil Sosyal Hizmet Aracı ile Bakanlık hizmetleri anlatıldı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu hizmetler hakkında vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Kozluk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın sunduğu hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Müdürlük koordinasyonunda Mobil Sosyal Hizmet Aracı ile yürütülen bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Müdürlük personeli, Mobil Sosyal Hizmet Aracı'yla Bekirhan beldesi ve ilçe merkezindeki Millet Bahçesi'nde bilgilendirme faaliyeti yaptı, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA