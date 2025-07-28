Kozluk'ta Din Görevlilerine Sağlıklı Hayat Eğitimi

Kozluk'ta Din Görevlilerine Sağlıklı Hayat Eğitimi
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Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Hayat Akademisi' programı çerçevesinde Batman'ın Kozluk ilçesinde din görevlilerine yönelik bir eğitim düzenlendi. Eğitimde sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Sağlıklı Hayat Akademisi" programı kapsamında Batman'ın Kozluk ilçesinde din görevlilerine yönelik eğitim verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen eğitim programı, Kozluk İlçe Müftülüğüne bağlı imam ve din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi ve toplumda sağlık bilincinin artırılması konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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