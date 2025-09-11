Kozluk'ta 15 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı köyde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Arıkaya köyünde 9 Eylül'de 05.00 sıralarında "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan A.D'nin yakalanması için jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Saklandığı evden araziye kaçmaya çalışan hükümlü, kısa kovalamacanın ardından ekiplerce yakalandı.

A.D. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.