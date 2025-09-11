Haberler

Kozluk'ta 15 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Batman'ın Kozluk ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan A.D, jandarma ekiplerince saklandığı köyde yakalandı. Hükümlü, kaçmaya çalışırken kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
