Kozluk-Sason kara yolunda şarampole devrilen araçta 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesinde Kozluk-Sason kara yolu Kayabaşı köyü mevkisinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Batman'ın Sason ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
M.A. (50) idaresindeki hafif ticari araç, Kozluk-Sason kara yolu Kayabaşı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan F.S. (33) ve M.A. (53) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA