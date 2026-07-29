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Kozluk Devlet Hastanesinde sağlık personeline eğitim

Kozluk Devlet Hastanesinde sağlık personeline eğitim
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Kozluk Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personeline yönelik CPR (kardiyopulmoner resüsitasyon) ve İleri Yaşam Desteği eğitimi verildi.

Kozluk Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personeline yönelik CPR (kardiyopulmoner resüsitasyon) ve İleri Yaşam Desteği eğitimi verildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Anestezi Uzmanı Dr. Saba Nur Şataflı tarafından hastanede verilen eğitimde, sağlık personeline ani gelişen, yaşamı tehdit eden durumlarda uygulanacak temel ve ileri yaşam desteği, güncel CPR uygulamaları ile acil müdahale süreçleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, sağlık hizmetlerinde sürekli eğitimin büyük önem taşıdığını belirterek, personelin mesleki gelişimine katkı sağlayan bu tür eğitim programlarının belirli aralıklarla sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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