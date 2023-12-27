Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren'den Hizmet Değerlendirmesi

Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, ilçede sundukları hizmetlerle ilgili değerlendirme yaptı.

Eren, belediyede binasında gazetecilere, yaklaşık 4,5 yılda Kozluklular için güzel hizmetler sunmaya çalıştıklarını belirtti.

İlçede altyapı ile ilgili bir sıkıntı bulunmadığını ifade eden Eren, bu konudaki sorunları çözdüklerini söyledi.

İlçede üst yapı ile ilgili bazı eksiklikler bulunduğunu ifade ederek, bu eksiklikleri de aşama aşama gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

İlçeye doğal gaz hattı döşendiğini anlatan Eren, "Şu anda ilçenin yüzde 60'ına doğal gaz verildi. İnşallah önümüzdeki sene tüm ilçeye doğal gaz vereceğiz. Doğal gaz ile ilgili bir sıkıntımız yok ve planlama istediğimiz gibi ilerliyor." dedi.

İlçeye 176 bin metrekare parke taşı da döşediklerini ifade eden Eren, yaklaşık 3,5 kilometre de asfalt çalışması yaptıklarını belirtti.

İlçede 35 dönüm alanda yeni bir mezarlık yaptıklarını anlatan Eren, şunları kaydetti:

"2 bin metrekare kapalı alanı tekstil üretim alanı yaptık ve tamamladık. Üretim yapılabilmesi için ihalesi yapıldı. İnşallah 2 ay içerisinde 150 kişiye iş kapısı açılmış olacak. Tek bir projede 6 bin 500 metre uzunluğunda yeni bir içme suyu hattı imalatı yaptık. 15 Temmuz Parkı'nın tadilatına başladık. İlçe genelinde ve Bekirhan beldesinde yaptığımız çalışma kapsamında topladığımız çöpleri ve atıkları değerlendirdik. Günde 17 ton çöpü Siirt'te bulunan geri dönüşüm fabrikasına gönderiyoruz, çevre temizliğine katkıda bulunuyoruz."