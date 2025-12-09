Haberler

Zonguldak'ta seyir halindeki halk otobüsü yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsü alev aldı. Otobüsten yükselen dumanlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Yangın sonucu panik yaşayan yolcular dışarı çıktı, olayda yaralanan olmadı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde özel halk otobüsü, seyir halindeyken alev aldı. Otobüsten dumanlar yükselirken, o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kozlu sahil yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 HO 8031 plakalı özel halk otobüsü, henüz bilinmeyen sebepten dolayı alev aldı. Otobüsten yayılan duman ise yolu kapladı. Otobüsteki yolcular, panik yaşarken dışarıya çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın nedeniyle trafik bir süre durduruldu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Haber: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızı ifade için Emniyet'e götürüldü

Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızıyla ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

İki evladını kaybeden babadan, hastaneyle ilgili korkunç iddia
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Söyledikleri çok ağır! Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek ve yönetime sert tepki

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Yönetime çok ağır sözler
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
title