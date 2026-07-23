Kafenin önünde içki içenleri uyarınca kavga çıktı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, bir kafenin önünde alkol alan grubu, iş yeri çalışanları uyarınca kavga çıktı. Kavgada 2 kişi darbedilirken, olaya karışan 6 kişi polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kozlu'ya bağlı Güney Mahallesi Kavaklık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, bölgede bulunan bir kafenin önünde içki içmeye başladı. Grubun gürültüsünden rahatsız olan kafe çalışanları, uyarıda bulunmak isteyince yaşanan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgada U.K. ve E.S. darp sonucu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı