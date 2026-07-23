Haberler

Kafenin önünde içki içenleri uyarınca kavga çıktı

Kafenin önünde içki içenleri uyarınca kavga çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kafenin önünde alkol alan grubun, iş yeri çalışanlarının uyarısıyla kavga etmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 6 kişi polis merkezine götürüldü.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, bir kafenin önünde alkol alan grubu, iş yeri çalışanları uyarınca kavga çıktı. Kavgada 2 kişi darbedilirken, olaya karışan 6 kişi polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kozlu'ya bağlı Güney Mahallesi Kavaklık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, bölgede bulunan bir kafenin önünde içki içmeye başladı. Grubun gürültüsünden rahatsız olan kafe çalışanları, uyarıda bulunmak isteyince yaşanan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgada U.K. ve E.S. darp sonucu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade

Fatih Portakal da Haluk'u sattı! Verdiği ifade çok konuşulur

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatile giden Burcu öğretmenin evini çaldılar

Burcu öğretmen yıkıldı! Tatile gitti, döndüğünde evi yerinde yoktu
Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu

Başına gelene bak! Sevmek istediği kedi Reynmen'i hastanelik etti
Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi

Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi
Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"
Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek

Yeni düzenleme resmen kabul edildi! Ehliyetler hemen iptal edilecek
Akılalmaz görüntü! Yaklaşınca gerçeği fark etti ama çaresiz bekleyiş acı sonla bitti

Akılalmaz görüntü! Dakikalar süren çaresiz bekleyiş acı sonla bitti