Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'nden İnsan Hakları Projesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileri, eTwinning Projesi kapsamında 'İnsan Hakları İçin Küresel Vatandaşlar' isimli çalışmada, Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden katılımcılarla birlikte insan hakları ve çok kültürlülük üzerine etkinlikler düzenleyerek farkındalık kazandı.

Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileri, eTwinning Projesi kapsamında "İnsan Hakları İçin Küresel Vatandaşlar" isimli çalışma gerçekleştirdi.

Portekiz ile birlikte proje kuruculuğunu üstlenen okul, Türkiye, Portekiz, İtalya, Yunanistan ve Sırbistan'dan 13 öğretmen ve 104 öğrencinin yer aldığı projede aktif rol aldı.

Projede kapsamında öğrenciler, insan hakları, vatandaşlık bilinci ve çok kültürlülük konularında çeşitli etkinliklere katılarak farkındalık kazandı.

Çeşitli atölyeler, tartışma oturumları, dijital materyal üretimi ve sanal toplantıların gerçekleştirildiği proje kapsamında öğrencilerin, insan hakları konusunda bilinçlenmesi sağlandı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
Gökay Kalaycıoğlu: Ölüm döşeğinde olan bir kadının çığlığı üzerinden prim yapmak vicdansızlık

"Ölüm döşeğindeki kadının üzerinden prim yapıyorlar"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurdu

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var

İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın

"Daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın"
Lahey'de son 20 yılın en büyük protestosu! 150 bin kişi Filistin için sokaklara indi

Avrupa şehrinde son 20 yılın en büyük protestosu
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Ünlü teknik adamdan iddialı sözler: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.