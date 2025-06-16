Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'nden İnsan Hakları Projesi

Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileri, eTwinning Projesi kapsamında "İnsan Hakları İçin Küresel Vatandaşlar" isimli çalışma gerçekleştirdi.

Portekiz ile birlikte proje kuruculuğunu üstlenen okul, Türkiye, Portekiz, İtalya, Yunanistan ve Sırbistan'dan 13 öğretmen ve 104 öğrencinin yer aldığı projede aktif rol aldı.

Projede kapsamında öğrenciler, insan hakları, vatandaşlık bilinci ve çok kültürlülük konularında çeşitli etkinliklere katılarak farkındalık kazandı.

Çeşitli atölyeler, tartışma oturumları, dijital materyal üretimi ve sanal toplantıların gerçekleştirildiği proje kapsamında öğrencilerin, insan hakları konusunda bilinçlenmesi sağlandı.