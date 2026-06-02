Kozan'ın kurtuluşunun 106. yılı coşkuyla kutlandı

Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Top atışıyla başlayan etkinliklere katılan Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, protokol üyeleri ve vatandaşlar, açtıkları 106 metrelik Türk bayrağıyla Hoşkadem Camisi'ne yürüdü.

Korteje, mehteran takımı ve atlı birlik de eşlik etti.

Cami önündeki Kurtuluş Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Törende konuşan Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.

Öğrencilerin gösteri sunduğu program, şehitlik ziyaretiyle son buldu.