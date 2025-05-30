Kozan'da Yol Yapım Çalışmaları Mağduriyet Yarattı

Kozan'da Yol Yapım Çalışmaları Mağduriyet Yarattı
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, yol yapım çalışmalarını arazisinden geçtiğini iddia ederek engelledi. Mahalle sakinleri, yol çalışmalarının durdurulması nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, arazisinden geçtiğini iddia ettiği yoldaki yapım çalışmalarını engelledi.

Çanaklı Mahallesi Güneri Caddesi'nde yol yapım çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir kişinin yolun tapulu arazisinden geçtiğini öne sürmesi üzerine çalışmalarını durdurdu.

Bunun üzerine mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin çalışmasını engellediği gerekçesiyle bu kişiyle tartıştı.

Anlaşmazlık nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yolun arazisinden geçtiğini ileri süren kişi, şikayetçi olmak üzere emniyete gitti.

Çanaklı Mahallesi Muhtarı Burak Çürümez, yol yapım çalışmalarının durdurulması nedeniyle mahalle halkının mağdur olduğunu belirterek, çözüm beklediklerini söyledi.

Mahalle sakinleri de yaklaşık 6 aydır yolda oluşan toz nedeniyle pencerelerini dahi açamadıklarını ifade ederek sorunun çözümü için yardım istedi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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