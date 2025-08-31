Kozan'da Tutuklu Çiftin Evi Kundaklandı

Kozan'da Tutuklu Çiftin Evi Kundaklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, kiracılarını darbederek öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan bir çiftin evi yangın nedeniyle hasar gördü. Kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.

Savruk Yaylası'nda 29 Ağustos'ta Hüseyin Başak'ın sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Y.R. ve eşi N.R'ye ait 2 katlı müstakil evde gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kundaklama sonucu çıktığı öne sürülen yangın nedeniyle ikamette hasar oluştu.

Alt katta oturan kiracıları Hüseyin Başak'ı kavga sırasında sopayla darbederek öldürdükleri gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan Y.R. ve eşi N.R. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
