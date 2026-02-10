Adana'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde Cafer Gönül'ün kullandığı traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gönül, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Cafer Gönül'ün (45) kullandığı traktör, Örendere Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gönül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel