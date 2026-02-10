Haberler

Adana'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde Cafer Gönül'ün kullandığı traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gönül, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Cafer Gönül'ün (45) kullandığı traktör, Örendere Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gönül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
