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Kozan'da sokak kavgası: Bir genç bıçaklanarak öldürüldü

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Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan sokak kavgasında Ersoy Salih adlı genç sırtından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada sırtından bıçaklanan Ersoy Salih (19), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, otogar yakınında meydana geldi. İki grup arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ersoy Salih, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından bıçaklanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Salih, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Salih'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Kozan Olaylar Güvenlik Cinayet Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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