Kozan'da Şiddetli Fırtına Reklam Tabelasını Söküp Attı
Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, bir iş yerinin reklam tabelasını yerinden söktü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli fırtına bir iş yerinin reklam tabelasını söktü
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli fırtına bir iş yerinin reklam tabelasını söktü. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Kozan'da sabah başlayan ve gün boyu devam eden kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin reklam tabelası yerinden çıkıp sarktı. Kozan Irmak Caddesinde meydana gelen olay anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Aşağı doğru sarkık kalan tabelanın altından kimsenin geçmemesi olası bir yaralanmanın önüne geçti.