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Adana'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Adana'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Kozan ilçesi Ergenuşağı Mahallesi yolunda seyir halindeki otomobil, alev alıp yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobili yolun sağına çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. Otomobilin alev topuna döndüğü anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, otomobildeki yangını söndürdü. Otomobilin hurdaya döndüğü yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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