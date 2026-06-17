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Kozan'da şehit ve gazilerin isimleri kütüphanede yaşatılacak

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Adana'nın Kozan ilçesinde şehit ve gazilerin isimlerinin yaşatılacağı kütüphane açıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde şehit ve gazilerin isimlerinin yaşatılacağı kütüphane açıldı.

Yüksekören Mahallesi'ndeki Yüksekören Şehit Ferdi Özkan İlkokulu ve Ortaokulu bünyesinde oluşturulan kütüphanede, mahalle nüfusuna kayıtlı şehit ve gazilerin isimlerine yer verildi.

Kütüphanede şehitler Ferdi Özkan, Cüneyit Kızılarslan ve Ahmet Melik Karamir ile gaziler Yasin Sakallı, Ali Rumi Küntaş, Tayfun Türkmen ve Mahmut Topçu'nun isimleri yaşatılacak.

Açılışta konuşan Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Rumi Küntaş, kendisinin de bu mahalleden bir gazi olduğunu belirterek, şehitlerin emanetlerine ve gazilere sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Küntaş, projenin öğrenciler açısından anlamlı bir çalışma olduğunu belirtti.

Kurdele kesiminin ardından katılımcılar kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu.

Açılışa, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
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