Kozan'da şehit polis memuru Osman Bal için mevlit okutuldu

Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğince Diyarbakır'da, 2014 yılında teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Osman Bal için mevlit okutuldu.

Dernek binasında düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu dua edildi.

Mevlidin ardından katılımcılara hazırlanan ikramlar dağıtıldı.

Dernek Başkanı Ali Rumi Küntaş, şehitlerin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Programa, şehidin ailesi ve yakınlarıyla İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ile emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.