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Adana'da şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adana'da şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 65 yaşındaki sürücü ve 4 yaşındaki torunu yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Ekrem D. (65) yönetimindeki 01 Y 3521 plakalı motosiklet, Oruçlu Mahallesi Taşkesiği mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ekrem D. ve torunu A. (4) sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
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