Kozan'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklete arkadan çarpan otomobildeki biri çocuk iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletteki biri çocuk iki kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Ömer Faruk S. (20) yönetimindeki 01 AJL 186 plakalı motosiklet, Şükrü A.'nın kullandığı 80 AK 114 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Halis Ensar S. (9), sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.