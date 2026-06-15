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Kozan'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kozan'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. F.S. yönetimindeki 01 SF 218 plakalı motosiklet ile A.A.'nın kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü F.S. ile arkasındaki T.K. yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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