Adana'da otomobil takla attı: 1 yaralı
ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü Kemal T., yaralandı.
Kaza,saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Arslanpaşa Mahallesi Mustafa Faik Üstün Caddesi'nde meydana geldi. Kemal T.'nin kontrolünü kaybettiği 01 AOK 003 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan evin duvarına çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Çukurova üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.