Kozan'da kaybolan 45 koyun, jandarmanın dronlu aramasıyla 5 saatte bulundu

Kozan'da kaybolan 45 koyun, jandarmanın dronlu aramasıyla 5 saatte bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kozan'ın Dilekkaya Mahallesi'nde otlatıldığı sırada kaybolan 45 koyun, jandarmanın dron destekli aramasıyla bulundu. Yaklaşık 5 saat süren çalışmayla mahalleye 8 kilometre uzaklıkta bulunan koyunlar, sahibine teslim edildi.
Kozan ilçesinde otlatıldığı sırada kaybolan 45 koyun, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.
Dilekkaya Mahallesi'nde A.Ç'nin otlattığı 45 koyunun kaybolması üzerine Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Dron desteğiyle yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından koyunlar, mahalleye yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulundu.
Ekipler, koyunları sahibine teslim etti.
Kaynak: AA