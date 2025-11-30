Haberler

Kozan'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil, traktör ve kamyonun karıştığı trafik kazasında 2 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil, traktör ve kamyonun karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kozan-Adana kara yolunda traktörün arkadan çarpmasının ardından aynı istikamette ilerleyen kamyonun da çarptığı otomobildeki sürücü Şükrü B. kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı, yaralı Ayten B'nin tedavisi sürüyor.

Traktör sürücüsü İbrahim G'nin de jandarma tarafından gözaltına alındığı ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı öğrenildi.

Kozan-Adana kara yolunda Şükrü B'nin kullandığı 01 CDC 96 plakalı otomobile önce İbrahim G. idaresindeki 01 ACK 743 plakalı traktör, sonra İsa Y. idaresindeki 01 AJU 130 plakalı kamyon çarpmıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki Ayten B. yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
