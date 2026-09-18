Kozan'da Dr. Ezgi Yıldırım, babasıyla aynı hastanede göreve başladı

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Adana'nın Kozan ilçesine ilk ataması yapılan Dr. Ezgi Yıldırım, babası KBB Uzmanı Dr. Beyazıt Yıldırım'ın çalıştığı Kozan Devlet Hastanesi'nde görev yapmaya başladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan 25 yaşındaki Dr. Ezgi Yıldırım, meslek hayatına ilk adımını, doğduğu Kozan Devlet Hastanesi'nde attı.

Yıldırım, babasının Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı olarak görev yaptığı Kozan Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümüne atandı.

Baba Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, kızıyla aynı hastanede çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Büyük gurur yaşadığını ifade eden Yıldırım, "Ayrıca kendisi bu hastanede dünyaya gelmişti. Kızımın doğduğu hastanede görev yapması ayrıca gurur verici. Allah herkese nasip etsin." dedi.

Dr. Ezgi Yıldırım ise "Benim için de ayrı bir gurur, eğitimimi tamamlayarak doğduğum hastanede babamla birlikte görev yapmam. İnşallah birlikte daha fazla anılar biriktiririz." dedi.

Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Çağlar Bozkurt da baba ve kızına görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA