Haberler

Kozan'da Bayrak Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğince "Bayrak Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğince "Bayrak Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüşe kent protokolü, sivil toplum örgüt temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Hastane Kavşağı'na kadar yürüyen grup, sloganlar attı.

Yürüyüş, konuşmalar ve şehitler için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki
İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı

İstanbul gişelerde facia! Bilanço ağır
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
AK Partili eski vekil Mehmet Altay hayatını kaybetti

AK Parti'nin acı günü! Eski vekil hayatını kaybetti