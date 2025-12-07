Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, tartışma sırasında 17 yaşındaki oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından zanlı gözaltına alındı.
Turgutlu Mahallesi'ndeki evde Ö.Y. ile oğlu B.Y. (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında B.Y, bıçakla babasını yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Y, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel