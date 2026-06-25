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Adana'da Yabani Arılar İçin 'Arı Oteli' Tanıtıldı

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Adana'nın Kozan ilçesinde arıların kullanımı için yaptırılan "arı oteli" basın mensuplarına tanıtıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde arıların kullanımı için yaptırılan "arı oteli" basın mensuplarına tanıtıldı.

Firma yetkilisi Can Sezen, tanıtım programında, projenin yaklaşık bir yıllık çalışmanın ürünü olduğunu belirtti.

Arıların doğanın ve tarımın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Sezen, "Yabani arılar için güvenli yaşam alanı oluşturmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. 81 bloktan oluşan arı otelimiz binlerce arıya ev sahipliği yapabilecek kapasitede." dedi.

Etkinlikte basın mensuplarına balın üretim aşamalarıyla ilgili de bilgi verildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
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