Haberler

Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Sinan Köten hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kavganın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup, kurban pazarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine ateş açtı. Çıkan silahlı kavgada Sinan Köten ile K.K. ve M.K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Köten, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığını değerlendirdiği 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma

Piyasalar bir anda umutlanmıştı! İran'ın iddiasını ABD yalanladı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Yazılan notlar çok konuşulacak

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
'Türkiye'nin en sıcak yeri' bayramın ilk gününde 46 derece

Türkiye'nin en sıcak yeri seçilmişti! Bayramın ilk gününde de yandılar
Kocaeli'de kötü kokuların geldiği evden cansız beden çıktı

Komşular dayanamayınca ihbar etti, evden vahşet çıktı
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada

Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var

Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi