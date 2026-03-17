Haberler

Mobilya atölyesinde silahlı kavga: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesindeki bir mobilya atölyesinde alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla vurulurken, diğeri de darbedilerek yaralandı. Olayda iki şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir mobilya atölyesinde iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak, 1 kişi de darbedilerek yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çetin Sokak'taki mobilya atölyesinde meydana geldi. Y.K. ve A.K., alacak-verecek nedeniyle geldikleri mobilya atölyesinde R.İ. ve E.İ. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında Y.K., av tüfeğiyle vurularak, A.K. ise başından darbedilerek yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Y.K., buradan Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından E.İ. ve R.İ. av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı

Dünyanın bir yerinde daha çatışma! Başkenti savaş uçaklarıyla vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar

Görüntüler ABD'den! Yüzlerce insan böyle kaçtı
Trump Macron'a not verdi: 10 üzerinden 8

Avrupalı liderlere not verdi, en yüksek puan o isme gitti
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
Çinlilerden dikkat çeken iddia: B-2 bombardıman uçaklarının sinyalleri tespit edildi

"Hayalet" artık görünmez değil! Çin, ABD'nin gizli silahını enseledi
Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar

Görüntüler ABD'den! Yüzlerce insan böyle kaçtı
İran'dan ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssüne füze saldırısı

İran'dan ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssüne füze saldırısı
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti

Trump'a büyük şok! Bel bağladığı ülkelerin tamamı "Yokuz" dedi