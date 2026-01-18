Kozan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde, Eskimantaş Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Eskimantaş Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel