Kozan ilçesinde aranan 5 firari hükümlü yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde emniyet ekiplerinin asayiş uygulamasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Mayıs'tan itibaren farklı noktalarda asayiş uygulaması yaptı.
Ruhsatsız 1 tabanca ve 3 tüfek ile 4,41 gram uyuşturucu ele geçirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın