Kozan ilçesinde aranan 3 şüpheli ve firari 3 hükümlü yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir haftalık asayiş ve trafik denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı. Operasyonda uyuşturucu ve 16 hap ele geçirilirken, 98 sürücüye para cezası uygulandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari 3 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 80 noktada asayiş ve trafik denetimi yaptı.
Farklı suçlardan aranan 3 şüphelinin gözaltına alındığı denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari 3 hükümlü yakalandı.
Denetimde, bir miktar uyuşturucu ve 16 uyuşturucu hap da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, hükümlüler de cezaevine gönderildi.
Trafik denetiminde ise 98 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 22 aracı ve 11 motosikleti de trafikten menetti.