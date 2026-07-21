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Kozan ilçesinde aranan 3 şüpheli ve firari 3 hükümlü yakalandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir haftalık asayiş ve trafik denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı. Operasyonda uyuşturucu ve 16 hap ele geçirilirken, 98 sürücüye para cezası uygulandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari 3 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 80 noktada asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Farklı suçlardan aranan 3 şüphelinin gözaltına alındığı denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari 3 hükümlü yakalandı.

Denetimde, bir miktar uyuşturucu ve 16 uyuşturucu hap da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

Trafik denetiminde ise 98 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 22 aracı ve 11 motosikleti de trafikten menetti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
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