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Kozan'da 22 yaşındaki genç kız pompalı tüfekle öldürüldü, şüpheli yakalandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde mesire alanında pikniğe giden 22 yaşındaki genç kız, G.F.'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden otomobille kaçan şüpheli, bölgedeki restoranda yemek yiyen istirahatli polis memuru tarafından yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, piknik yapan 22 yaşındaki genç kızı pompalı tüfekle öldürdü.

Dağılcak Mesire Alanı'nda kız kardeşi ve bir arkadaşıyla piknik yapan Sevda Dinler'in yanına giden G.F. henüz bilinmeyen nedenle Dinler'e pompalı tüfekle ateş etti.

Şüpheli, olay yerinden otomobille kaçmaya çalışırken bölgedeki bir restoranda yemek yiyen istirahatli polis memuru tarafından yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA
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