Haberler

Kozan'da 2 ayrı noktada orman yangını; yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı

Kozan'da 2 ayrı noktada orman yangını; yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

7 EV YANDIAdana'nın Kozan ilçesi Doğanalanı Mahallesi'ndeki orman yangınına 5 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazöz ile orman işçisinin müdahalesi devam ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevreye yayıldı.

7 EV YANDI

Adana'nın Kozan ilçesi Doğanalanı Mahallesi'ndeki orman yangınına 5 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazöz ile orman işçisinin müdahalesi devam ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevreye yayıldı. Mahalleli, alevlerin bahçelerine ve evlerine sıçraması nedeniyle panik yaşadı. Bölgedeki 7 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

DÜZAĞAÇ'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Öte yandan, Düzağaç Mahallesi'ndeki orman yangını ise ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Anıl ATAR-Yusuf YILDIZ/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk iki tur sonuçları

Günlerdir yapılamayan seçim başladı! İşte ilk iki tur sonuçları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! Rol arkadaşı da aynı gün ölmüş

Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! 9 yıl sonra aynı gün...
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt

Bu görüntüden rahatsız olanlara tokat gibi yanıt

Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi

Canlı yayında birbirine girdiler! Bir anda ayağa fırladı
Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu

Kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı

Bir babanın en zor vedası! 4 yaşındaki kızına son kez böyle sarıldı
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
İtalya'da son 76 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı

Bir ülkede sıcaklıklar rekor kırdı! Son 76 yılda böylesi görülmedi