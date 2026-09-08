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Kozan'da 2 ayrı noktada orman yangını; yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı

Kozan'da 2 ayrı noktada orman yangını; yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı
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ADANA’nın Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı ve Düzağaç mahallelerinde 2 farklı noktada orman yangını çıktı.

ADANA'nın Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı ve Düzağaç mahallelerinde 2 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Doğanalanı ve Düzağaç mahallelerinde 2 farklı noktada sabahın erken saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlar nedeniyle bazı yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Jandarma ekipleri ise güvenlik gerekçesiyle bölgeye giden yolları trafiğe kapattı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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