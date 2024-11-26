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Kozan Belediyesi'nden Narenciye İşçilerine Çorba İkramı

Kozan Belediyesi'nden Narenciye İşçilerine Çorba İkramı
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Kozan Belediyesi, narenciye bahçelerinde çalışan işçilere çorba ikramında bulunarak minnettarlığını ifade etti. Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, bu ikramların her narenciye sezonunda süreceğini belirtti.

Kozan Belediyesi ekipleri, narenciye bahçelerinde çalışan işçilere çorba ikramında bulundu.

Belediyenin açıklamasına göre ekipler, Şevkiye Mahallesi'nde kurulan stantta narenciye hasadına katılan işçilere çorba ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, "Bu bizim için sadece bir ikram değil işçilerimize olan minnettarlığımızın göstergesidir. Görev süremiz boyunca her narenciye sezonunda bu ikramlarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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